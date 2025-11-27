Chofer queda atrapado tras violento choque en La Molina: alertan alza de accidentes por exceso de velocidad

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alertas en La Molina. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que dos vehículos chocaron violentamente en la intersección de las avenidas La Molina y Miami, lo que provocó que una camioneta roja terminara volcada y con su conductor atrapado en el interior.

El impacto ocurrió cuando, según las imágenes, uno de los autos intentó ganar la luz del semáforo, mientras que el otro ingresó al cruce a alta velocidad, originando la colisión. El general Javier Ávalos, jefe de Seguridad Ciudadana y Vial del distrito, explicó que este punto concentra numerosos incidentes.

“Los accidentes se producen por imprudencia, velocidad y, en algunos casos, alcohol. La gente sale apurada, distraída con el teléfono, y no respeta los límites”, señaló.

La central de cámaras detectó el choque en tiempo real y envió de inmediato a Serenazgo, Gestión del Riesgo de Desastres y a la Policía Nacional, quienes lograron auxiliar al conductor atrapado y trasladarlo a un centro médico.

El general Ávalos precisó que, en este cruce, los vehículos deberían circular con precaución, ya que los límites de velocidad en la zona oscilan entre 30 y 50 km/h, dependiendo del tramo. Sin embargo, muchos conductores no respetan las señales, lo que ha incrementado la cifra de siniestros.

Horas antes del accidente, otra unidad también terminó incrustada en autos estacionados tras cruzar un rompemuelle a excesiva velocidad. En ese caso, el conductor manejaba en estado de ebriedad, provocando un cuádruple choque.

NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

A ello se suma una nueva modalidad detectada por la municipalidad: motociclistas —muchos de ellos extranjeros, según el general— realizan maniobras bruscas para simular un choque, cerrar el paso a conductores, principalmente mujeres, y exigir dinero bajo amenaza de romper lunas o espejos.

“Están pidiendo entre 50 y 100 soles en zonas sin cámaras. Es importante denunciar”, advirtió.