Obrero muere tras ser atacado a balazos en El Agustino: familia denuncia cobro de cupos

Imágenes estremecedoras registradas en El Agustino muestran los últimos minutos de vida de Diego Canales Jiménez, un trabajador de construcción civil de 22 años que fue atacado a balazos mientras trabajaba en una obra particular. El joven, gravemente herido, intentó arrastrarse para pedir auxilio, pero no logró sobrevivir.

Según el reporte de Buenos Días Perú, Diego se encontraba con otros compañeros cuando un grupo de sujetos apareció en la zona. Testigos indicaron que, minutos antes del ataque, se produjo una gresca entre desconocidos y los trabajadores. Tras ese enfrentamiento, algunos obreros lograron correr; sin embargo, Diego no escapó a tiempo y recibió cinco disparos. Fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde se confirmó su fallecimiento.

FAMILIA DENUNCIA EXTORSIÓN EN OBRA

La madre de la víctima descartó que se tratara de un ajuste de cuentas y aseguró que su hijo era un joven tranquilo, dedicado al trabajo y a ahorrar para abrir una barbería junto a su pareja. Según su testimonio, la obra habría sido blanco de extorsionadores que exigían cupos a los ingenieros.

“Acá piden dinero a los que agarran la obra. Como no quieren reventar la mano, vienen y juegan con la vida de los chicos que trabajan”, lamentó.

Por ahora, la municipalidad no se ha pronunciado sobre el caso y la Policía mantiene en investigación si el crimen estuvo motivado por disputas personales o por un cobro de cupos vinculado a la obra. Testigos confirmaron que los atacantes reaparecieron luego de la disputa inicial y dispararon directamente contra los obreros.