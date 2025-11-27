Tomen sus precauciones: Cierran Costa Verde por competencia de ciclismo de los Juegos Bolivarianos

Atención conductores debido a la realización de diversas competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, la Costa Verde experimenta cierres viales intermitentes desde ayer 26 de noviembre y continuará con restricciones los días 4 y 5 de diciembre.

El circuito de playas se encuentra cerrado por las competencias de ciclismo, marcha atlética y triatlón. El cierre total inician desde las 11:30 p. m. de ayer hasta las 4:00 p. m. de hoy, jueves 27 de noviembre.

Estos son los accesos cerrados

Para este evento, la Municipalidad de Lima ha implementado un plan de desvíos y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Los accesos cerrados son la Bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

Cabe recordar que, los cierres en ambos sentidos de la Costa Verde se repetirán el jueves 4 y viernes 5 de diciembre para la realización de las futuras competencias.