Hombre es asesinado de un disparo en la cabeza en SMP

En el distrito de San Martin de Porres, un hombre de 40 años fue asesinado de dos disparos, uno de ellos impacto en su cabeza.

Según los testigos, la víctima llegó hasta la zona, al parecer para esperar a una persona y fue cuando aparecieron los presuntos sicarios a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra con la víctima, uno de los sujetos bajo de la moto y le disparó a quemarropa acabando con su vida.

Se trataría de un ajuste de cuentas

Los vecinos indicaron que no conocen a la víctima y de acuerdo a las primeras pesquisas del caso, se trataría de un ataque por ajuste de cuentas, pero este crimen es materia de investigación por parte de las autoridades.

El sicariato es un problema grave y creciente en las calles de Lima, con un aumento significativo en el número de homicidios en los últimos años, muchos de ellos por encargo.

La situación persiste a pesar de las medidas como el estado de emergencia en Lima y Callao.