Vándalos disfrazados de barristas se enfrentan a balazos en calles de Zárate

Vecinos aterrados siguen reportando una serie de enfrentamientos y destrozos causados por presuntos barristas en el área de Zárate, que forma parte del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), y otras zonas aledañas.

Los más alarmante es que incidentes como este datan de varios años ante la mirada de las autoridades, pero lo que más indigna a los vecinos de esta zona es que se den en pleno estado de emergencia.

Los vecinos de Zárate denuncian que los enfrentamientos entre presuntos barristas de equipos rivales, principalmente de Universitario de Deportes y Alianza Lima, son frecuentes e implican el uso de piedras, bombardas, machetes y armas de fuego, generando pánico en la población.

Destrozos materiales y terror a su paso

Estos actos vandálicos han resultado en daños significativos a la propiedad privada, incluyendo viviendas y vehículos con lunas rotas, así como a la infraestructura pública que es objet de destrozos y hurto.

Cabe señalar que, las autoridades locales y la Policía Nacional del Perú han tomado acciones, pero los vecinos siguen demandando soluciones más efectivas para controlar la violencia de las llamadas barras bravas.