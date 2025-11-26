Cae banda de extorsionadores extranjeros que atemorizaban a pequeños negocios en Ate

En el distrito de Ate, cuatro presuntos extorsionadores fueron detenidos por los agentes de la Depincri del Rímac. Los sujetos tenían en su poder drogar, un arma de fuego, notas extorsivas, apuntes y un explosivo. Todos los detenidos son de nacionalidad venezolana; tres varones y una mujer.

Según información de la policía, estos hampones extorsionaban a pequeños comercios en la zona de Huachipa.

Operativos en estado de emergencia

Como se sabe, estas organizaciones criminales se dedican a la extorsión de comerciantes, mototaxistas, transportistas y residentes, utilizando métodos violentos como amenazas con armas de fuego y explosivos.

Cabe señalar que, en pleno estado de emergencia, las autoridades han realizado múltiples operativos para desarticular estas bandas a lo largo del tiempo, logrando la captura de varios de sus integrantes en distritos como Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho.

Recientemente, se ha informado sobre la captura de extorsionadores extranjeros en flagrancia y la desarticulación de células criminales, a menudo en "búnkeres" o viviendas alquiladas en varias zonas de la capital.