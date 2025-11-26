Salamanca: Mujer denuncia que le roban auto y le piden que consiga un “Garante” para recuperarlo

El robo de autos en las calles de la capital es un problema de seguridad persistente, con un aumento en el número de denuncias en los últimos años. En los primeros nueve meses de 2025, se reportaron 5,546 casos en Lima Metropolitana, con un promedio diario de alrededor de 20 robos; y en estas últimas semanas las cifras siguen siendo elevadas.

Según cifras del INEI, hay un promedio de 74 vehículos robados al día. Entre enero y septiembre del año pasado, la Policía Nacional registró 20,139 denuncias por este delito.

Solo en Lima, se reportan entre 27 y 30 vehículos robados por día siendo Lima Metropolitana donde se concentra más del 60% de los robos de autos a nivel nacional.

La modalidad del “garante” en robo de vehículos

En nuestras calles existe la modalidad de extorsión que ocurre después del robo de un vehículo, en la cual los delincuentes exigen el pago de dinero a la víctima para su devolución.

Apareciendo la figura de un personaje al que llaman “garante" que un intermediario que, supuestamente, asegura que el pago se realizará y que el auto será devuelto.

Este el caso de una mujer que denuncia el robo de su vehículo en una calle de Salamanca, donde los ladrones de su unidad se pusieron en contacto para exigirle una suma de dinero, y para la devolución del auto le pidieron que busque un “garante” en la zona de San Jacinto.

Cabe señalar que, ante estos casos la Policía Nacional recomienda no ceder ante las extorsiones ni realizar pagos, ya que esto no garantiza la recuperación del vehículo y fomenta esta actividad criminal.

Pero en este caso, la victima denuncia que a pesar de todo los datos recopilados, agentes de la PNP, le recomendaron que busque a un “garante” para solucionar su problema.