Municipalidad de Miraflores y la PNP toman medidas por presencias de hinchas de Palmeiras y Flamengo

Luego de los incidentes de enfrentamientos entre hinchas de los equipos que juegan este sábado la final de la Copa Libertadores 2025. en el Estadio Monumental de Ate, la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP) han reforzado las medidas de seguridad en el distrito.

Estas medidas incluyen el despliegue de más de 700 agentes policiales y serenos, en respuesta a la masiva llegada de hinchas de Flamengo y Palmeiras y a los disturbios registrados entre ellos.

Patrullajes Intensivos en calles de Miraflores

De igual forma se están realizando patrullajes las 24 horas del día, tanto a pie como motorizados y aéreos en Miraflores que cuenta con más de 700 cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial para la identificación de personas que causen desmanes o protagonicen actos vandálicos.

Par dicho fin se realiza una coordinación binacional reforzando el trabajo policial con la colaboración de la policía de Brasil para un mejor manejo de la situación.

Cabe señalar que, estas acciones se toman tras registrarse varias peleas entre grupos de hinchas de ambos equipos, principalmente en la zona de la Calle de las Pizzas, generando preocupación entre los vecinos y transeúntes.

Un dato importante es que, para este evento deportivo, se espera la llegada de aproximadamente 50,000 hinchas brasileños.