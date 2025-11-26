Municipalidad de Miraflores brinda detalles de la captura de "Los Mascafierros del Norte"

En el distrito de Miraflores, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el serenazgo capturaron a cuatro delincuentes que se hacían pasar por técnicos de telefonía para robar cables de cobre valorizados en aproximadamente 80 mil soles.

Los delincuentes, conocidos como "Los Mascafierros del norte", utilizaban chalecos naranjas, cascos azules y una minivan con logotipos de una empresa de telefonía para pasar desapercibidos mientras cometían los robos.

Fueron captados por cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores registraron con precisión cómo retiraban estas piezas, las mismas que en los últimos días lo habrían dejado a usted, vecino del distrito, sin internet e incomunicados en sus propios hogares.

Esta banda operaba de madrugada, aprovechando la oscuridad para atacar buzones de telefonía. Cuando fueron intervenidos por el serenazgo, dos de los integrantes lograron huir rumbo al distrito de La Victoria, abandonando el vehículo que usaban para sus robos, en plena vía, mientras que los otros cuatro no corrieron con la misma suerte y fueron detenidos

Según información policial, los ladrones habrían logrado sustraer más de 100 cables de telefonía, valorizados en cerca de 80 mil soles. Su objetivo sacar el hilo dorado del interior hecho de cobre.

Cabe señalar que, los cuatro sujetos permanecen ahora en la comisaría de Miraflores.