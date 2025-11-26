Cae banda de 'robacables' en Miraflores: se llevaban cobre haciéndose pasar por técnicos de telefonía

Una banda dedicada al robo de cobre fue capturada en Miraflores, luego de hacerse pasar por técnicos de telefonía para ingresar a buzones y cortar líneas completas. Las cámaras de seguridad registraron cómo arrancaban tramos de más de metro y medio de cableado y dejaban sin servicio telefónico e internet a decenas de vecinos.

Los sujetos vestían cascos, chalecos reflectivos y contaban con stickers y herramientas propias del rubro, una puesta en escena que les permitía fingir trabajos de mantenimiento. Incluso aseguraban al serenazgo que estaban atendiendo “una emergencia técnica”. Sin embargo, al verificar con las empresas operadoras, el municipio confirmó que no había ninguna orden de trabajo en la zona.

“Cuando contrastamos la información y vimos que no existía ninguna emergencia, el personal regresó a consultarle a estos supuestos técnicos. Ahí se pusieron nerviosos”, explicó la comuna. El centro de monitoreo revisó además la placa del vehículo y determinó que ya había circulado por otros puntos del distrito en horarios similares.

80 MIL SOLES EN COBRE

La intervención permitió conocer que la banda había logrado sustraer más de 100 cables, valorizados en aproximadamente 80 mil soles, cuyo objetivo era extraer el cobre del interior. Por la forma en que descendían a los buzones y manipulaban el tendido, las autoridades sospechan que podrían haber sido extrabajadores de empresas de telecomunicaciones, debido al conocimiento técnico con el que operaban.

El grupo utilizaba minivanes donde acomodaban los cables cortados en segmentos. Dos de los implicados lograron escapar rumbo a La Victoria y abandonaron el vehículo en plena vía. Los otros cuatro fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Miraflores, donde se investiga si están involucrados en hechos similares registrados en otros distritos.