Cae sospechoso de balear a obrero en el Rímac: admitió el ataque y tenía explosivos en su vivienda

Esta madrugada, la Policía Nacional capturó al sujeto que habría atacado a balazos a un obrero de construcción civil en el Rímac el último martes. El detenido, identificado como presunto integrante de la organización criminal "Los Injertos del Rímac", confesó haber disparado contra la víctima con fines extorsivos.

El operativo —ejecutado por la Dirincri y unidades de inteligencia— permitió ubicar al sospechoso en una vivienda que funcionaba como caleta. Según explicó el coronel Víctor Revoredo, quien lideró la intervención, el agresor fue detenido en flagrancia y trasladado de inmediato a su domicilio, donde se encontró abundante evidencia vinculada a la estructura criminal.

“Ha confesado que él disparó contra esta persona indefensa, que estaba realizando una obra. Esa es su modalidad: extorsionar mediante ataques armados”, precisó el coronel a Buenos Días Perú.

HALLARON MATERIAL EXPLOSIVO

Durante el registro del inmueble se incautaron explosivos, varios teléfonos celulares y una libreta con apuntes considerados relevantes para la investigación. Además del sicario, la policía detuvo a otros dos integrantes de la organización, quienes también permanecen bajo custodia mientras el Ministerio Público determina los delitos que enfrentarán.

Las autoridades detallaron que el principal detenido ya había estado encarcelado en Cajamarca por la misma modalidad delictiva, lo que refuerza su perfil como un sujeto “irrecuperable”, según la PNP.