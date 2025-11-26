Asesinan a joven extranjero en Villa El Salvador: caen dos sospechosos

La madrugada de este miércoles se manchó de sangre en Villa El Salvador, donde un joven extranjero de 20 años fue asesinado a balazos.

El crimen ocurrió en el grupo 1, sector 1 del distrito. Según las primeras indagaciones, los atacantes se movilizaban en un auto rojo, vehículo que fue ubicado poco después por agentes policiales. A partir de este hallazgo se logró capturar a dos presuntos involucrados: uno fue encontrado herido en un hospital de Villa El Salvador y el otro se mantiene estable bajo custodia en la Depincri VES.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

El general Óscar Arriola llegó a la escena y confirmó que la víctima habría sido ultimada con su propia arma de fuego.

“Al parecer es un caso de gota a gota. La persona que habría estado extorsionando es la que ha sido ultimada con la misma arma con la que llegó, probablemente, a asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana”, señaló.

De acuerdo con la Policía Nacional, este ataque podría responder a un ajuste de cuentas entre bandas extranjeras dedicadas a préstamos informales y cobros violentos. Aunque la investigación continúa, los agentes ya manejan elementos que vinculan al joven asesinado con actividades de extorsión bajo la modalidad del gota a gota.