26/11/2025

Asesinan a joven extranjero en Villa El Salvador: caen dos sospechosos

La víctima, un joven de 20 años, fue atacada con seis disparos. La policía halló el auto usado por los criminales y detuvo a dos sospechosos, uno de ellos en un hospital del distrito.



La madrugada de este miércoles se manchó de sangre en Villa El Salvador, donde un joven extranjero de 20 años fue asesinado a balazos

El crimen ocurrió en el grupo 1, sector 1 del distrito. Según las primeras indagaciones, los atacantes se movilizaban en un auto rojo, vehículo que fue ubicado poco después por agentes policiales. A partir de este hallazgo se logró capturar a dos presuntos involucrados: uno fue encontrado herido en un hospital de Villa El Salvador y el otro se mantiene estable bajo custodia en la Depincri VES.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

El general Óscar Arriola llegó a la escena y confirmó que la víctima habría sido ultimada con su propia arma de fuego.

“Al parecer es un caso de gota a gota. La persona que habría estado extorsionando es la que ha sido ultimada con la misma arma con la que llegó, probablemente, a asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana”, señaló.

De acuerdo con la Policía Nacional, este ataque podría responder a un ajuste de cuentas entre bandas extranjeras dedicadas a préstamos informales y cobros violentos. Aunque la investigación continúa, los agentes ya manejan elementos que vinculan al joven asesinado con actividades de extorsión bajo la modalidad del gota a gota.


