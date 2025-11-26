Intervienen edificio que era utilizado como almacén clandestino de productos pirotécnicos en Comas

Un almacén clandestino de productos pirotécnicos es peligroso debido al alto riesgo de explosiones accidentales, que pueden causar incendios, lesiones graves e incluso la muerte.

Estos establecimientos a menudo no cumplen con las normas mínimas de seguridad, exponiendo a los vecinos y a las comunidades a los peligros inherentes a la fabricación y almacenamiento de explosivos.

Casi 10 toneladas incautadas

En el distrito de Comas, la policía incautó 10 toneladas de pirotécnicos valorizados en casi 250 mil soles. La mercadería estaba en un inmueble de 4 pisos y en cada piso estaban cajas apiladas llenas de diferentes cohetes.

Muchos de estos productos eran vendidos en presentaciones que parecían dulces para niños, lo que representa un peligro total para los menores.

Cabe señalar que, la policía explicó el peligro que representaba tener gran cantidad de cohetes en un inmueble y en una zona urbana.

La fabricación, transporte o almacenamiento ilegal de pirotécnicos está penalizado. Si a causa de estas actividades se producen lesiones graves o muerte, las penas pueden ser de cinco a diez años de prisión, según se establece en el Código Penal.