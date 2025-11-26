Hombre pierde la vida tras ser acuchillado en una calle de SMP

La criminalidad en las calles de la capital es un problema persistente, con un incremento en los índices de homicidios y extorsiones reportados en 2024 y 2025. Los delitos más comunes son los robos (especialmente de objetos personales y vehículos) y asaltos a mano armada, que generan una alta percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Esta vez en el distrito de San Martín de Porres, un hombre perdió la vida tras ser acuchillado en una confusa discusión en medio de una gresca.

Cámaras de seguridad en el lugar del crimen, registraron la pelea donde perdió la vida. Uno de los sujetos que se enfrentaron a golpes, de pronto sacó una arma blanca y atacó a su rival.

CÁMARAS CAPTARON EL CRIMEN

En la imagen se observa detrás del sujeto herido a una mujer y este caminaba quejándose de un dolor intenso. La vÍctima de este ataque con cuchillo caminó unos pasos y luego se desvaneció perdiendo la vida.

Cabe señalar que, según los testigos del hecho y vecinos del lugar, la pelea empezó cuando al parecer estaban bebiendo licor junto a otras personas que luego desaparecieron de la escena cuando empezó la gresca.

Cabe señalar que, a pesar de medidas como el estado de emergencia en algunas zonas de la capital, la violencia persiste de manera alarmante.