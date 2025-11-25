Caen “Los Injertos de la Casa Blanca” en SJL: tenían un arma robada a un expolicía

Las amenazas que lanzaban en redes sociales quedaron en nada cuando agentes del Grupo Terna irrumpieron en sus viviendas y concretaron la captura de “Los Injertos de la Casa Blanca” en San Juan de Lurigancho.

Los dos sujetos, identificados como Luis Torres La Rosa (22) y Daniel Hamán (27), intentaron escapar por distintas calles al notar la presencia policial. Incluso abandonaron una motocicleta durante la persecución. Sin embargo, fueron alcanzados y reducidos dentro de sus propias casas, intervención que fue posible debido al estado de emergencia vigente en el distrito.

Durante el registro, los agentes hallaron una pistola con número de serie que figura como propiedad de un ex miembro de la Policía Nacional en retiro, quien denunció el robo del arma meses atrás. La evidencia confirmaría que el grupo utilizaba armamento ilegal para cometer sus asaltos.

Según la información preliminar, los detenidos se dedicaban al raqueteo y robo al paso, arrebatando carteras, mochilas y celulares a transeúntes de la zona. No se descarta su vínculo con una organización dedicada a la extorsión.

La impunidad con la que operaban quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales, donde aparecían mostrando armas, amenazando a rivales y presumiendo su vida delictiva. Estas grabaciones también serán parte del expediente fiscal.

Ambos detenidos enfrentan cargos por tenencia ilegal de armas y municiones, además de delitos contra la seguridad pública.