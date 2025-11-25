Envían amenaza extorsiva a línea "Santa Catalina": Buses circulan con policías a bordo

Los conductores de la empresa de Transportes "Santa Catalina" siguen siendo amenazados por extorsionadores. Algunos choferes decidieron no salir a trabajar tras recibir un nuevo mensaje amenazante.

Esto luego de que uno de los conductores que retornaba al patio de operaciones de la compañía en San Juan de Lurigancho, recibió una carta extorsiva por parte de un falso pasajero. Ante ello, decidieron paralizar funciones parcialmente.

Policías en buses y operación limitada

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona donde corroboró que hay presencial policial en el paradero y algunos de los buses salen a circulan acompañados de efectivos de la PNP para resguardar a los hombres al volante ante la amenaza de nuevos ataques.

La operación es limitada en la compañía que tiene dos rutas: la Línea B, que cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho hasta Villa María del Triunfo, viene laborando de manera parcial, mientras los buses que cubren la ruta C desde SJL hasta la avenida Arenales no han salido.

Amenaza extorsiva

Cabe resaltar, que en el nuevo mensaje amenazante, los extorsionadores indican que será la única comunicación ya que en adelante atentarán contra la vida de los conductores hasta que no se comuniquen con ellos.