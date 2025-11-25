Carmen de la Legua: denuncian que limpiaparabrisas amenaza con romper autos si no le pagan

La escena se repite cada mañana en el cruce de la avenida Faucett con Morales Duárez, en Carmen de la Legua. Conductores y taxistas denuncian que un limpiaparabrisas merodea entre los vehículos durante el intenso tráfico y exige dinero con actitudes violentas. Cuando un chofer se niega, el sujeto lanza amenazas: asegura que romperá parabrisas, espejos o dañará los autos si no recibe el pago.

Un usuario de Buenos Días Perú registró en video uno de estos enfrentamientos. En las imágenes se observa al hombre increpando a un chofer mientras el semáforo permanece en rojo. La congestión en este punto dura hasta cinco minutos, lo que facilita que el sujeto recorra vehículo por vehículo.

El equipo de Buenos Días Perú llegó a la zona y encontró al mismo individuo captado en el video. El hombre se acercaba a cada auto, intentaba limpiar los vidrios sin autorización y exigía dinero. Minutos después, un agente municipal llegó y lo retiró del lugar.

Sin embargo, los vecinos y choferes aseguran que la situación es recurrente: el sujeto es intervenido, llevado a la comisaría y horas más tarde vuelve al mismo punto.

La zona es una de las más congestionadas de Carmen de la Legua, pues la avenida Morales Duárez conecta con Callao y con vías de alto tránsito. Los conductores temen que la situación escale: que el limpiaparabrisas ataque a un chofer o que algún conductor, cansado de los abusos, reaccione y termine en violencia.