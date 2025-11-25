Buenos Días Perú

25/11/2025

Músico denuncia agresión e insultos homofóbicos de serenos de Surquillo: le rompen flauta de $1200

Flautista contó que fiscalizadores lo insultaron cuando se encontraba en un bus y al bajarse continuaron acosándolo. Tras increparlos, lo golpearon con una vara y rompieron su herramienta de trabajo.



Un joven músico ambulante denunció que fue intervenido por fiscalizadores de la Municipalidad de Surquillo, quienes lo agredieron físicamente, le lanzaron insultos homofóbicos y le rompieron una flauta valorizada en $1200.

Grondy Rodríguez señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que se encontraba tocando en un bus hasta que le empezaron a insultar  por lo que bajó de la unidad. "Cuando me bajo, estaban al lado y siguieron gritando insultos homofóbicos", dijo. 

El agraviado increpó a los fiscalizadores y contó que uno de ellos sacó una vara y lo agredió físicamente. Debido a ello, se produjo un intercambio de golpes y durante la gresca, uno de los serenos daño su flauta sinfónica.

Sin herramienta de trabajo e interpone denuncia

Rodríguez señala que la flauta sinfónica era su instrumento de trabajo ya que por ser migrante no solo brindaba clases particulares, sino también salía a las calles para generar ingresos. El afectado acudió a la comisaría de Surquillo para interponer la denuncia y luego fue derivado al medico legista.

Pedido de afectado y sin respuestas de Surquillo

El afectado pidió que se de celeridad al caso y se detengan las agresiones homofóbicas.  Panamericana Televisión intentó conversar con la representantes de la municipalidad de Surquillo, pero no obtuvimos respuesta.


