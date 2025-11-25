Ventanilla: otorgan buena pro de licitación para reparar forado en avenida Gambetta

Tras el colapso de un tramo del km 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, Provías Nacional, otorgó la buena pro para la reconstrucción de la infraestructura dañada e implementar medidas para restablecer el tránsito vehicular.

Claudia Dávila, directora ejecutiva de Provías Nacional, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que las obras iniciarían la primera semana de enero del próximo año y culminaría en aproximadamente siete meses.

Expropiación de terreno y debate de PL en Congreso

Explicó que la afectación se produjo debido a excavaciones realizadas por el dueño del terreno aledaño y la entidad se encuentra en conversaciones con el Congreso para lograr que se expropie dicho espacio.

Dávila detalló que el proyecto ya ingresó a la Comisión de Transportes del Parlamento y se ha emitido el dictamen favorable, por lo que debería ingresar al Pleno esta semana, según los compromisos de los congresistas con Provías y el MTC.

Negociación fallida con propietario

Por otro lado, explicó que realizaron negociaciones con el propietario, pero no se llegó a ningún acuerdo por el monto superior que pedía. "El propietario quiere que le paguen por lo que ha gastado en el cerco perimétrico y el muro de contención, pero la construcción está en el derecho de vía, establece 5 metros de espacio por fuera de la carretera", dijo Dávila.