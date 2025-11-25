Buenos Días Perú

25/11/2025

Banda roba camioneta a hombre en SJM: vecinos denuncian constantes asaltos

Víctima forcejeó con los asaltantes y lanzó las llaves del vehículo a un local comercial, pero los hampones las recuperaron. Residentes denuncian que los actos delictivos son recurrentes.



Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una banda de cuatro delincuentes, entre ellos una mujer, robó una camioneta a plena luz del día en la cuadra 8 de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores.

Los sujetos llegaron en una mototaxi y abordaron al conductor cuando este se había estacionado frente a un local comercial alrededor de las 6:17 p.m. Uno de los delincuentes utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima. 

El hombre forcejeó con los hampones, pero terminando cayendo al suelo y desde allí lanzó las llaves de su camioneta al interior de un local comercial en un intento por frustrar el robo; sin embargo, uno de los delincuentes corrió tras las llaves mientras la víctima escapó del lugar. 

Intento de frustrar robo y disparos

La víctima lanzó una silla contra los criminales, quienes finalmente se subieron a la camioneta y emprendieron la huida. Un mototaxista declaró a Panamericana Televisión que los sujetos realizaron disparos durante el asalto.

Seguimiento y constantes robos

Testigos indicaron que existiría complicidad en el robo, ya que testigos aseguraron haber visto un automóvil esperando a los delincuentes. "Claro, lo han estado siguiendo", dijo un vendedor. Residentes del área denuncian que los robos son constantes y que existe poca presencia de serenazgo y policías en la zona, a pesar de que el hecho ocurrió frente a menores de edad.


