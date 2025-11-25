Banda roba camioneta a hombre en SJM: vecinos denuncian constantes asaltos

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que una banda de cuatro delincuentes, entre ellos una mujer, robó una camioneta a plena luz del día en la cuadra 8 de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores.

Los sujetos llegaron en una mototaxi y abordaron al conductor cuando este se había estacionado frente a un local comercial alrededor de las 6:17 p.m. Uno de los delincuentes utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima.

El hombre forcejeó con los hampones, pero terminando cayendo al suelo y desde allí lanzó las llaves de su camioneta al interior de un local comercial en un intento por frustrar el robo; sin embargo, uno de los delincuentes corrió tras las llaves mientras la víctima escapó del lugar.

Intento de frustrar robo y disparos

La víctima lanzó una silla contra los criminales, quienes finalmente se subieron a la camioneta y emprendieron la huida. Un mototaxista declaró a Panamericana Televisión que los sujetos realizaron disparos durante el asalto.

Seguimiento y constantes robos

Testigos indicaron que existiría complicidad en el robo, ya que testigos aseguraron haber visto un automóvil esperando a los delincuentes. "Claro, lo han estado siguiendo", dijo un vendedor. Residentes del área denuncian que los robos son constantes y que existe poca presencia de serenazgo y policías en la zona, a pesar de que el hecho ocurrió frente a menores de edad.