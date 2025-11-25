Extorsionadores incendian vehículo en Independencia: graban el ataque para intimidar a colectiveros

Independencia volvió a ser escenario de la violencia por extorsión. Durante la madrugada, un sujeto incendió un vehículo estacionado en el cruce de Niño Mártires con el jirón Educación, muy cerca del estadio conocido como La Bombonera. El hecho quedó registrado en un video grabado y difundido por la propia organización criminal, que opera en la zona exigiendo cupos a los colectiveros.

COBRO DE CUPOS A COLECTIVEROS

Las imágenes muestran con claridad a un hombre acercándose al auto, rociándolo con un líquido inflamable y lanzando luego una mecha encendida. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la unidad y alcanzaron incluso parte de la estructura de un local contiguo, así como las luces navideñas instaladas en la zona.

El vehículo, un Toyota antiguo, terminó reducido a cenizas y es irrecuperable. Según información preliminar, el dueño no sería colectivero, sino un maestro de pastelería que acostumbraba dejar la unidad estacionada en ese punto debido a la estrechez de las calles aledañas. Esta situación habría generado la confusión de los extorsionadores, quienes suelen atacar a quienes no pagan el cobro ilícito.

Aun así, fuentes en el lugar advierten que la zona está dominada por delincuentes que cobran cupos de hasta 6 soles diarios a los colectiveros. De hecho, la reportera accedió a uno de los mensajes que reciben los conductores:

“Pónganse en línea. Día trabajado, día pagado. La cuota es 5 soles. No se vayan a equivocar con el número del Yape”, se lee en el texto enviado por el presunto extorsionador.

Los vecinos presenciaron aterrados la explosión del tanque de combustible del vehículo incendiado. Algunos intentaron salvar el auto que estaba detrás y lograron moverlo segundos antes de que las llamas se intensificaran.

Otros residentes confirmaron que las combis ya no ingresan al paradero porque los delincuentes controlan la zona y obligan a los colectiveros a pagar para poder trabajar.