Sujetos disparan a cúster en el Callao: chofer resultó ileso tras lanzarse al piso

Sujetos en moto atacaron a balazos una cúster de la empresa "Etunigesa", la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en el cruce de la avenida Pacasmayo con Canta Callao, en el límite de los distritos del Callao y San Martín de Porres.

Dos motos habrían interceptado la unidad que salía de un paradero improvisado alrededor de las 5:30 a.m. El vehículo se encontraba con pasajeros a bordo cuando ocurrió el ataque y el conductor resultó ileso tras lanzarse al piso para salvar su vida.

Los pasajeros abandonaron la cúster y no se registraron heridos. Un equipo de Buenos Días Perú llegó al lugar y corroboró que la unidad al menos presenta tres impactos de bala, dos en la parte frontal y una en el lado del copiloto.

Cámaras captan huida de atacante

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que huye uno de los delincuentes en una moto y durante su trayecto se le cayó un objeto. También se sospecha de un vehículo de lunas polarizadas que se encontraba muy cerca del lugar del ataque.

Conductores continúan trabajando tras ataque

Intentamos conversar con el afectado, pero por temor y su seguridad prefirió mantener la reserva del caso y se encuentra brindando su testimonio a la policía. Pese al ataque, los conductores que cubren la ruta San Martín de Porres - Ventanilla continúan trabajando.