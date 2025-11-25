Mujer en silla de ruedas es acusada de liderar banda criminal dedicada a comercializar droga

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvieron a una mujer en silla de ruedas, acusada de liderar una organización criminal dedicada a la microcomercialización de droga, en el Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad captaron el accionar de los integrantes de esta banda y cada uno de sus movimientos. Con estas pruebas, los efectivos policiales intervinieron la vivienda lograron su detención.

Cabecilla de banda criminal

La intervenida fue identificada como Diana Rodríguez Tello de 44 años, conocida como 'La señora X', quien al parecer era cabecilla de la banda criminal. Ella fue detenida junto a otras cuatro personas que serían sus consumidores.

Dirigía venta de drogas y detención

El coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, señaló que la condición física de la mujer, no era limitante para dirigir las actividades ilícitas de venta de drogas. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Depincri del Cercado de Lima.