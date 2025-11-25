Caen los "Chukys de Manchay": banda exigía S/ 10 mil de inicial y pagos semanales a negocios

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP capturaron a seis presuntos integrantes de la banda criminal "Los Chukys de Manchay" mientras recibían un pago de extorsión en una bodega del distrito de Pachacámac.

Cámaras de seguridad del negocio registraron el momento en que los sospechosos, se mostraban impacientes y vigilantes cuando se encontraban esperando el dinero producto del cobro de cupos.

Durante la intervención, se logró detener a cinco hombres y una mujer identificados como Steven Jhair Castro Chagua (23), Carlos Yirewi Moscoso Gere (22), Josefth Loayza Vásquez (24), Johan Smith Guillén Cárdenas (18), Luis Ángel Quispe Quillas (28) y Fiorella Sánchez Quispe (24). Todos fueron trasladados a la DIRINCRI en la avenida España para continuar con las investigaciones.

Método de extorsión

Esta organización criminal mantenía sometidos psicológicamente a comerciantes de bodegas, farmacias y ferreterías mediante el envío de videos por WhatsApp con armas de fuego y actos criminales, según reveló la policía. Los extorsionadores habrían recibido S/10 mil como "matrícula" y cobraban S/50 semanales desde hace dos años para que los negocios funcionaran sin ser atacados.

Rol de alias 'Lady' en banda criminal

Fiorella Sánchez Quispe, alias "Lady", cumplía un rol fundamental en la estructura criminal al seleccionar los establecimientos objetivos y realizar personalmente los cobros. Los seis detenidos quedaron a disposición de las autoridades mientras se continúan las investigaciones para determinar el alcance total de sus actividades delictivas.