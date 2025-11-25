Incendio en centro comercial El Polo genera pÃ¡nico en Surco: bomeros controlaron emergencia

Un incendio registrado esta madrugada en el centro comercial El Polo, en la avenida Encalada del distrito de Santiago de Surco, desató momentos de pánico entre visitantes, trabajadores y vecinos de la zona. El fuego se inició en la parte superior de uno de los locales del complejo y obligó a evacuar rápidamente a todas las personas que permanecían dentro del establecimiento.

EL POLO EN LLAMAS

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se originó en un área donde operan un gimnasio y un restaurante de comida rápida.

Hasta el lugar llegaron al menos tres unidades de bomberos, que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros negocios del centro comercial. Agentes municipales y policías acordonaron la zona para facilitar las labores de atención.

En la parte baja del edificio, varios trabajadores esperaban poder ingresar para retirar sus pertenencias, mientras brigadas de limpieza comenzaban a retirar el agua empleada durante la emergencia.

Si bien el incendio generó alarma entre quienes estaban dentro del centro comercial y en los alrededores, no se han reportado heridos. Las autoridades continúan investigando para determinar qué originó el fuego.