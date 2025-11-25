Toño Centella: PNP investiga atentado contra discoteca del cantante y no descarta cobro de cupos

Dos delincuentes a bordo de una moto abrieron fuego contra un conocido disco bar de Carabayllo. A los atacantes no les importó que el local estuviera lleno de clientes, muchos de ellos incluso en la puerta. Tras los primeros disparos, continuaron la balacera a lo largo de una cuadra más para evitar ser perseguidos.

La fachada del establecimiento quedó con múltiples perforaciones en el portón metálico, evidencia del violento atentado que dejó tres personas heridas. Testigos del lugar captaron cómo una joven, con el pecho ensangrentado, pedía ayuda tras recibir un impacto de bala.

La violencia, para quienes viven en esta zona de Carabayllo, lamentablemente ya no es una sorpresa. En julio del año pasado, el local sufrió el ataque más grave: delincuentes detonaron un explosivo que causó cuantiosos daños materiales. Meses después volvieron a atentar, situación que llevó al cantante Toño Centella a evaluar abandonar el país de manera definitiva.

DECLARACIÓN DE HERIDOS

El Depincri de Carabayllo ha asumido las investigaciones. Como parte de las primeras diligencias, se tomará declaración a las tres personas heridas, quienes se encuentran fuera de peligro. La Policía Nacional no descarta que este nuevo atentado esté vinculado al cobro de cupos.