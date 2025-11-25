San Luis: cae presunto sicario que atacó a balazos a cocinero de chifa

Un ciudadano extranjero aún no identificado plenamente fue detenido por la Policía Nacional luego de una persecución en el Cercado de Lima. El sujeto intentó huir de dos agentes que lo intervinieron por su conducta sospechosa mientras circulaba en una motocicleta. Para las autoridades, se trataría del mismo hombre que sembró el terror el pasado 19 de noviembre en la cuadra 17 de la avenida Canadá, en San Luis, cuando ingresó a un chifa y disparó a matar contra el cocinero.

El jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, informó que el detenido dijo llamarse Javier Marco Montana, de aproximadamente 27 años y de nacionalidad venezolana. Durante la intervención, se le incautó un arma de fuego que se encuentra en la cadena de custodia y que habría sido robada en marzo a un suboficial de la Policía Nacional. También se recuperó la motocicleta que conducía, la cual figura como sustraída durante un asalto a mano armada.

Según el general Monroy, las cámaras de seguridad del interior y exterior del chifa permitieron identificar los movimientos del presunto sicario. Las imágenes muestran que el sujeto ingresó, se sentó por algunos minutos y, al simular retirarse, se dirigió rápidamente a la cocina para atacar al trabajador. La Policía sostiene que se trató de un intento de homicidio y sicariato, pues no existía vínculo alguno entre el agresor y la víctima, lo que hace presumir que actuó por encargo.

CUATRO DELITOS

El detenido afrontará denuncias por cuatro delitos: usurpación de identidad, robo del arma de fuego sustraída al suboficial, robo de la motocicleta —cuyo propietario lo identificó— y el intento de homicidio ocurrido en el chifa de San Luis. La Fiscalía solicitará siete días de detención preliminar mientras se realizan diligencias y se reúnen todas las pruebas necesarias para el caso.