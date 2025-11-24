Dan último adiós a Guillermo Rossini: sus restos serán cremados este lunes

El mundo del humor peruano se encuentra de luto. Guillermo Rossini González, considerado el padre del la comicidad en nuestro país, falleció a los 93 años rodeado de su familia el último sábado 22 de noviembre.

El humorista, quien marcó un precedente en la comicidad nacional al imitar por primera vez a personajes políticos durante las crisis económicas del país, fue velado este domingo en el camposanto Jardines de la Paz, en La Molina.

"Mi papá lo que le dimos es calidad de vida, los últimos momentos con él, no lo sintió. Los dos últimos días que estuvo delicado, descansó y nos dejó", declaró su hijo. Rossini mantuvo su carácter humorístico hasta el final, a pesar de las afectaciones cardiovasculares que lo debilitaron en sus últimos años.

Homenajes de colegas y autoridades

Compañeros de carrera y amigos del mundo del espectáculo despidieron al maestro del humor. El cómico Manolo Rojas recordó que "Yo me acercaba y le daba un beso en la frente y le decía: 'Tío te quiero mucho' y él me decía yo también te quiero mucho". Por su parte, el humorista Hernán Vidaurre destacó que Rossini siempre tenía "la broma en la punta de la lengua".

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, asistió al velatorio en representación del Gobierno para presentar las condolencias a la familia. Rossini será cremado este lunes por la tarde, según la voluntad del humorista y su familia.