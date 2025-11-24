José Jerí respalda la unión civil y revela por qué nunca se casó: “He rehuido del compromiso”

Durante su entrevista con Beto Ortiz, el presidente José Jerí expuso con claridad su postura sobre la unión civil y compartió aspectos de su vida personal que hasta ahora no había detallado públicamente. El jefe de Estado aseguró que respeta plenamente la orientación sexual de cada persona y que ese principio guía su posición política.

“Respeto mucho la elección de cada persona respecto a su sexualidad. Muchos amigos míos tienen opciones distintas y son parte de mis mejores amigos”, señaló. Añadió que con ellos “se divierte”, “chacotea” y se expresan con libertad, lo cual —dijo— reafirma su defensa por los derechos civiles.

“Tal cual”: Jerí confirma que está a favor de la unión civil

Cuando Ortiz le preguntó directamente si apoyaba la unión civil, el mandatario respondió sin rodeos. “Tal cual. Lo he dicho y lo he sustentado en algún momento”, señaló.

Explicó que su postura nace de su convicción personal, incluso cuando podría resultar impopular. Aunque proviene de una formación católica, afirmó que ha desarrollado sus propios criterios con el tiempo y que no puede ser ajeno a la realidad de las personas y la forma en que desean expresar sus afectos.

Recordó que se sumó al proyecto impulsado por el congresista Alejandro Cavero cuando el tema se debatió en la Comisión de Justicia. “La apoyé y me puse de lado de él porque iba de la mano de lo que yo creía”, indicó.

¿Por qué Jerí no se ha casado hasta el momento?

Ortiz también le consultó si existe una “primera dama en la sombra”. El jefe de Estado negó estar casado o tener pareja formal. “Yo no me he casado hasta ahora. He tomado la decisión de no dar ese paso”, dijo, antes de admitir que, durante años, evitó compromisos serios.

Sin embargo, reconoció que hoy enfrenta el “compromiso más difícil de todos”: dirigir el país hasta julio del próximo año. Aseguró que ese es el único vínculo que ha decidido asumir plenamente.

La figura de la “primera mamá”

Pese a no tener esposa ni hijos, el presidente resaltó la presencia de su madre en Palacio. “La única dama en Palacio por ahora es mi mamá”, afirmó. Aunque no puede ser primera dama, la describió como “primera mamá”, una figura que —según él— surge naturalmente en ausencia de una pareja oficial.