Enfrentamiento a balazos entre presuntos barristas deja un herido: vecinos piden más seguridad

Al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas con un impacto de bala en el pecho, tras registrarse enfrentamientos entre presuntos barristas. El hecho ocurrió en el asentamiento humano cerro El Pino, en La Victoria.

Los presuntos barristas también causaron daños materiales en el ingreso y destruyeron las letras gigantes del parque del asentamiento humano que se encuentra a pocos metros de la comisaría de Yerbateros.

Un vendedor de la zona contó que los sujetos atacaron con piedras, balazos y hasta cuetones. "Me contaron que de la barra de Alianza Lima, lo tumbaron a uno y le metieron bala en el pecho. Uno de Alianza Lima vino corriendo y me advirtió, escápate que viene la barra", dijo.

Falta de presencia policial

Una dirigente vecinal del Cerro El Pino denunció la ausencia de efectivos policiales durante los enfrentamientos. "Llamamos a la policía, a la comisaría, al 105 y no contestaban nadie. La gente se empezó a asustar, se encerraron en sus casas y ellos (presuntos barristas) empiezan a romper las lunas", afirmó.

Situación pudo empeorar y más ataques

La representante vecinal advirtió que la situación "pudo haber empeorado producto de la falta de seguridad en la zona", señalando que de no haberse escondido los jóvenes del lugar, "iba a ser una matanza total". Los vecinos exigen mayor seguridad, ya que este no sería el primer incidente de esta magnitud en la zona.