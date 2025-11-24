Sujeto acuchilla a escolar frente a colegio en SJL: sería segundo ataque contra menores de edad

Terrible. Cámaras de seguridad captaron a un sujetó acuchillando a un escolar del Colegio Manuel Gonzales Prada. El hecho ocurrió el último martes 18 de noviembre en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El alumno del turno tarde se encontraba en una librería al frontis de su institución educativa cuando fue atacado por el sujeto con la arma blanca. Producto del ataque, el menor de edad terminó con 8 puntos.

Segundo ataque y falta de presencia de autoridades

Los padres de familia señalaron a Buenos Días Perú, que se trataría del segundo ataque contra estudiantes y por ello elevaron su pedido de mayor seguridad. Los padres se encuentran preocupados ya que tras el ataque no han notado la presencia de serenazgo ni de la policía.

"No hay policía, no hay serenazgo, que puede pasar, a la primera, la segunda que estamos esperando. Es bien peligroso", dijo una madre. "No puede estar pasando esto con nuestros niños, necesitamos seguridad", agregó otra entrevistada.

Pedido de seguridad

Los padres de familia indicaron que la institución educativa está tomando cartas en el asunto, pero reafirmaron su pedido de más seguridad en la zona. Por otro lado, confirmaron que la madre presentó la denuncia respectiva en la comisaría de Zárate.