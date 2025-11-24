Banda criminal asalta a chofer y roba camioneta a plena luz del día en SJM

Una banda criminal integrada por tres hombres y una mujer asaltó a un conductor y le robó su camioneta. El hecho ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad captaron a la víctima en su vehículo estacionándose en la mencionada vía y en paralelo, se observan a los delincuentes a unos metros del lugar llegando a bordo de una mototaxi.

Usan mascarilla para no ser reconocidos

Los hampones bajaron de la mototaxi y caminaron hacia donde se encontraba su víctima y lo interceptan. Dos de los sujetos se encontraban con mascarilla para evitar ser reconocidos mientras que la mujer lucía con el rostro descubierto.

Intenta frustrar robo e investigación en curso

El conductor fue interceptado y forcejeó con los hampones, por ello es que lanzó la llave del vehículo a un local de muebles. Uno de los sujetos ingresó al negocio para recoger la llave, mientras la víctima corre y se refugia en un negocio ambulante.

La víctima les lanzó una silla para evitar que roben su vehículo; sin embargo, eso no impidió que los delincuentes suban al auto y huyeran con rumbo desconocido. La policía ya tiene las imágenes de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los hampones.