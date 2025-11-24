Banda en moderna camioneta aterroriza a vecinos de Santa Catalina: cinco robos en lo que va del mes

La urbanización Santa Catalina, en La Victoria, vive días de angustia. En lo que va del mes, los vecinos han registrado al menos cinco asaltos a mano armada, todos captados por cámaras de seguridad instaladas por los propios residentes. En las imágenes se observa una misma camioneta llegando de madrugada, deteniéndose frente a viviendas y permitiendo que dos delincuentes desciendan para encañonar a sus víctimas.

OLA DE INSEGURIDAD

El último caso ocurrió en la calle Pietro Vitorelli, donde un padre de familia, su hijo y un amigo fueron sorprendidos cuando estaban por ingresar a su vivienda. Los ladrones los golpearon, los amenazaron con disparar y les arrebataron celulares y pertenencias.

“Me dieron con la cacha del arma por intentar proteger el celular. Nos redujeron y se llevaron todo”, contó la víctima, que prefirió hablar de espaldas por seguridad.

Otro vecino relató que cuatro sujetos ingresaron a su casa días atrás tras forzar la chapa. Se llevaron laptops y electrodomésticos. Al revisar las cámaras detectó que era la misma camioneta.

No se trata de casos aislados. Según los vecinos, el mismo vehículo habría sido reportado también en robos ocurridos en Canadá y San Borja, lo que refuerza la sospecha de que la banda se desplaza entre distritos con total impunidad.

Pese a la frecuencia de los robos, los residentes aseguran que denunciar se ha convertido en un trámite desgastante. Una madre contó que su hija ha sido asaltada tres veces:

“Llegamos a la comisaría a las once de la noche y salimos a las dos de la mañana. Al día siguiente regresamos por una constancia. Y aun así no toman medidas”, lamentó.

Aunque existe un puesto de Serenazgo en la zona, los vecinos afirman que la presencia es insuficiente y que los motorizados se concentran en otras áreas del distrito, especialmente por la cercanía de la campaña navideña en Gamarra.