Incendio sorprende a vecinos de av. Pachacútec: rescatan a oveja y aves de un tercer piso

Un incendio se registró esta mañana en un local de planchado y pintura ubicado en la avenida Pachacútec, en San Juan de Miraflores. El siniestro se originó en el tercer piso del inmueble, zona donde la familia mantenía animales de crianza.

RESCATARON A ANIMALITOS

Cuando llegaron las primeras unidades de bomberos, varias gallinas, patos y una oveja intentaban refugiarse en un pequeño saliente del segundo piso para escapar de las llamas. Las imágenes mostraron a las aves agrupadas en terrenos estrechos y, más tarde, a la oveja siendo retirada por sus dueños en plena vía pública.

Según los afectados, el fuego se inició de manera repentina. Aunque no hay instalación eléctrica en ese nivel, sospechan que pudo tratarse de un corto circuito o un objeto que quedó encendido, aunque la causa exacta deberá ser determinada por los peritos.

“Gracias a Dios, todos los animales están bien. No hay heridos”, sostuvo uno de los propietarios aún descalzo tras evacuar de emergencia.

Los bomberos lograron controlar completamente el incendio, mientras agentes municipales ayudaron a evacuar pertenencias y asistir a los vecinos. En las viviendas colindantes, varios residentes trabajaron para retirar el agua que ingresó durante las labores de extinción.

A pesar de los daños materiales, no se reportaron víctimas. El informe oficial de los bomberos se dará a conocer en las próximas horas.