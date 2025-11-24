Mujer de 73 aÃ±os es atacada brutalmente por dos perros: pide a dueÃ±a de canes asumir gastos mÃ©dicos

Hilda Ayhuasi, una mujer de 73 años, fue atacada brutalmente por dos perros mientras se dirigía a su puesto de trabajo en el mercado La Esperanza, en La Victoria. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la Prolongación La Mar, cuando los animales la mordieron causándole graves heridas en brazos, antebrazos y espalda.

"Me apoyé en una puerta porque pensé que iban a pasar por el costado. Me agarraron, me destrozaron mis brazos, mi antebrazo, toda mi espalda la tengo dañada", relató la afectada a Panamericana Televisión.

Producto de la gravedad de las heridas, fue trasladada de emergencia al Hospital Dos de Mayo donde requirió múltiples suturas, ya que tenía tejidos grasos expuestos e incluso indicó que vio sus huesos.

Incumplen con gastos y antecedentes

Según el relato de la víctima, un policía que pasaba por la zona tomó la manifestación de la dueña de los perros, identificada como Yolanda Vargas Terrazas, quien se comprometió a hacerse cargo de los gastos. Sin embargo, pese a este compromiso, hasta el momento no habría cumplido con su palabra.

"Ella está diciendo que me está dando (dinero), hasta ahora ni siquiera me ve, ni siquiera nada", expresó Ayhuasi. En la comisaría de La Victoria se enteraron que la propietaria de los canes tendría antecedentes por casos similares.

Impacto psicológico y pedido de ayuda

La señora Hilda manifestó que sufre depresión, insomnio y un miedo constante que le impide conciliar el sueño. "Ahora estoy con la depresión, no puedo dormir a las dos de la mañana me despierto, no duermo", relató entre lágrimas la mujer, quien trabajaba por 40 años vendiendo pescado en el mercado.

Por otro lado, la mujer pidió al alcalde que retire los animales debido a que frente al lugar del ataque funciona un colegio de primaria. "Si a mí me hicieron eso, que serán que le pueden hacer a los niños", expresó.