Sicario ataca a balazos a chofer de colectivo informal y hiere a pasajera en Carabayllo

Un delincuente que se hizo pasar como pasajero amenazó y atacó a balazos al chofer de un colectivo informal y dejó herida a otra pasajera. El hecho ocurrió en la zona de Las Lomas, en Carabayllo.

Según testigos, el sujeto se subió a la unidad a la altura del puente Santa Rosa y luego amenazó al conductor de la unidad indicándole que ya no realicé el pago de cupos extorsivos. Después le propinó un disparo en el interior del vehículo y luego bajó para realizar los otros 7 disparos.

"Escúchame, ya no vas a pagar extorsión viejo, a ese co... de Ray, a ese con... de Monki, toma esto, toma viejo", se escucha decir al sujeto y tras el ataque le lanzó un papel al chofer de la unidad.

Madre necesita cirugía urgente

Tanto el conductor como la mujer que iba de copiloto se encuentran fuera de peligro, pero la madre de familia tiene 4 impactos de bala, tres en la espalda y uno en el brazo por lo que necesita una cirugía urgente.

Hipótesis del ataque

La policía se encuentra en el interior del hospital donde permanecen los heridos realizando las diligencias respectivas. La policía viene manejando varias hipótesis sobre el ataque entre ellos un nuevo caso de extorsión.