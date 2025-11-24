Violento enfrentamiento entre vándalos en El Agustino deja un herido y severos destrozos

Vecinos del distrito de El Agustino vivieron una madrugada de terror. Dos grupos de barristas se enfrentaron en la avenida Costanera utilizando machetes, palos, piedras y bombardas, lo que generó un caos que duró varios minutos y dejó un herido de consideración.

Las cámaras y vecinos registraron cómo ambas barras avanzaban por la vía lanzándose objetos, destrozando ventanas y atacando todo lo que encontraban a su paso. Un vehículo estacionado terminó con las lunas rotas y daños en toda la carrocería.

CASI 4 MIL SOLES EN DAÑOS

El dueño del auto, visiblemente afectado, relató que los agresores no solo destruyeron su propiedad, sino que además le robaron la memoria del sistema de gas y gasolina.

“Hasta ahora vengo gastando S/ 3,800. He tenido que pedir un préstamo porque nadie me va a reparar esto”, denunció.

Ante la magnitud del disturbio, personal de Serenazgo de El Agustino y Santa Anita llegó para intentar dispersar a los vándalos. Sin embargo, el número de barristas superó ampliamente a los agentes, que poco pudieron hacer para detener la riña.

Desde sus ventanas, los vecinos observaron el enfrentamiento sin poder intervenir. Muchos aseguraron que estos hechos se repiten con frecuencia en la zona.

“Un serenazgo o dos no pueden controlar a tanta gente. Vienen, hacen lo que quieren y nadie los detiene”, comentó una residente.

En medio del ataque, un joven identificado como Yosimar Rey Fulay Baldion Gutiérrez terminó con profundos cortes en la cabeza y la pierna. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde permanece en evaluación.