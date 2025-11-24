Nuevo ataque contra combi de "Los Rojitos" en SJM: conductora y dos pasajeros heridos

Un nuevo ataque vinculado a la extorsión golpeó la madrugada de este lunes a la empresa de transporte San Pedro–Pamplona, conocida como Los Rojitos, en San Juan de Miraflores. Una combi de dicha línea recibió seis disparos cuando se detenía en un paradero, dejando tres personas heridas, entre ellas la conductora y dos pasajeros.

De acuerdo con los testigos, el vehículo había parado para dejar a varios usuarios cuando dos delincuentes en motocicleta se acercaron por el lado izquierdo. Su objetivo era la conductora: una joven estudiante de contabilidad que cubría la ruta nocturna. Al notar la presencia sospechosa, ella se escondió entre los asientos y evitó ser alcanzada. Los atacantes abrieron fuego de inmediato y los proyectiles impactaron en los pasajeros ubicados en la parte posterior.

Una de las vecinas que presenció el atentado relató que el vehículo avanzó unos metros por la pendiente del rompemuelles, lo que evitó que los disparos llegaran al volante. “Por eso no le cayó al chófer, le cayó al pasajero de atrás”, contó a Buenos Días Perú.

LES EXIGEN MÁS DE 15 MIL SOLES DE CUPO

Según los conductores de la empresa, la banda que controla la zona habría exigido entre 15 mil y 20 mil soles a cambio de dejarlos trabajar. Este atentado sería un mensaje directo para obligarlos a pagar.

El caso quedó a cargo de los agentes de la comisaría de Pamplona Alta 1, mientras la Depincri de San Juan de Miraflores continúa las investigaciones para identificar a los responsables. No se descarta que la empresa evalúe un apagado de motores ante el riesgo creciente para sus conductores y pasajeros.