Caen "Los Intocables de SJL": extorsionadores obligaban a inmobiliaria a contratarlos bajo amenaza de muerte

La Policía Nacional desarticuló una nueva modalidad de extorsión en San Juan de Lurigancho. Tres sujetos, presuntos miembros de la banda criminal "Los Intocables de SJL", fueron detenidos cuando se movilizaban a bordo de un vehículo perteneciente a la inmobiliaria a la que habían estado amenazando.

NUEVA MODALIDAD DE EXTORSIÓN

Según la División de Investigación Criminal (Depincri) Canto Rey, los detenidos exigían a la empresa que los contratara como trabajadores formales. Para presionar, advertían que asesinarían a los empleados si su pedido no era atendido. Los agentes señalaron que esta estrategia se ha convertido en una forma reciente de coacción utilizada por grupos criminales.

“El objetivo es generar terror para someter a la empresa. Si no los contratan, comienzan a atacar a los obreros”, explicaron las autoridades. De hecho, en junio pasado, uno de los trabajadores de la misma inmobiliaria fue asesinado en SJL, un crimen que habría sido el punto de partida del modus operandi de esta organización.

La presión surtió efecto: la compañía terminó incorporando a los delincuentes, lo que les permitió operar desde dentro mientras continuaban amenazando a otros empleados. Sin embargo, la policía ya había iniciado un seguimiento y logró capturarlos antes de que continuaran con las extorsiones.

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego, un chaleco antibalas, municiones, celulares y drogas halladas dentro del vehículo. Uno de los detenidos llevaba el arma oculta en la cintura.

Los intervenidos fueron identificados como Roberto Carvajal (36), Joan Brufao (20) y un menor de 16 años. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público. La policía informó que estarían implicados en extorsión y sicariato, delitos que podrían castigarse hasta con cadena perpetua.