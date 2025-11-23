Presunto ajuste de cuentas: asesinan de 10 balazos a dos sujetos que bebían licor en Huaycán

Esta madrugada, dos sujetos fueron asesinados de 10 balazos en la zona H de Huaycán, distrito de Ate Vitarte. Las víctimas fueron identificadas como Michael V. T. (33) y Gustavo R. Q. (34).

Según se conoció ambos sujetos estaban en los exteriores de una licorería, tomando unas cervezas, cuando fueron atacados por dos sicarios en moto que les dispararon sin mediar palabra.

CONTANTES BALACERAS

Peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía ordenaron el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la Morgue de Lima. Trascendió que es un presunto ajuste de cuentas.

Vecinos señalaron que constantemente se registran balaceras en la zona por lo que exigen medidas más contundentes contra la ola de inseguridad, que no disminuyó con el estado de emergencia.