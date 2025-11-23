Conductor de auto particular fue atacado a balazos en VMT: su menor hijo resultó ileso

Dos sicarios en moto, atacaron a balazos, la tarde de ayer, al conductor de un auto particular cuando circulaba por la avenida Yahuar Huaca, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

La víctima, identificada como Omar R. F., pese a estar herido, condujo hasta la estación Pumacahua del Metro de Lima, donde pudo pedir ayuda. Su menor hijo, que lo acompañaba, resultó ileso.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Fue ayudado por agentes de la unidad de Serenazgo de Villa María del Triunfo, que lo estabilizaron y luego trasladaron al Hospital María Auxiliadora para recibir atención especializada.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para recopilar evidencias como parte de las investigaciones. Indicaron que las cámaras de seguridad serán de utilidad para identificar a los sicarios.