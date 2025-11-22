Joven madre fue asesinada a puñaladas en su vivienda de Surco: responsable sería su pareja

Según primeras informaciones, una joven madre fue asesinada a puñaladas por su pareja dentro de su casa en Surco. Trascendió que ambos bebían licor cuando una discusión escaló hasta terminar en tragedia.

La víctima fue identificada como Karla M. C., de 30 años, quien ya había alertado a sus familiares que su novio, identificado como Omar G. S. de 44 años, constantemente la celaba y agredía físicamente.

NO ERA PAREJA

Los agentes de la comisaría de Sagitario llegaron la tarde de ayer hasta el lugar de los hechos, en el jirón Antonio Raymondi, tras el aviso de los vecinos, quienes señalaron que la mujer gritaba pidiendo auxilio.

El hermano de la víctima denunció que el abogado del detenido había señalado que no era un feminicidio pues Omar G. S. "no era pareja" de Karla. El familiar rechazó la versión y aseguró que ambos eran novios.