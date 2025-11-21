San Isidro clausura panaderías por insalubridad: hallaron insumos vencidos, zonas sucias y presencia de plagas

La Municipalidad de San Isidro ejecutó un operativo sanitario en diversas panaderías del distrito y dispuso la clausura temporal de tres establecimientos debido a graves riesgos para la salud pública. Durante las inspecciones, los especialistas detectaron productos vencidos, ambientes sin condiciones mínimas de higiene y presencia de plagas.

El primer local inspeccionado, ubicado en Aramburú, mostró un panorama alarmante: los equipos municipales encontraron heces de roedores en el área de preparación. Los especialistas señalaron que estos animales son vectores de enfermedades graves, por lo que la exposición directa de alimentos representa un peligro inmediato para los consumidores.

En un segundo establecimiento, situado frente a la Biblioteca del Bosque El Olivar, los inspectores hallaron postres vencidos dentro de la zona donde se elaboraban los alimentos. Según precisaron, el consumo de productos caducados puede causar intoxicaciones y daños estomacales en los clientes.

El tercer local, ubicado en Conquistadores 699, también presentó una situación crítica: los equipos municipales confirmaron presencia de cucarachas, otro vector que transmite enfermedades y que evidencia fallas severas en el control de plagas.

Como medida inmediata, la municipalidad decomisó los insumos, notificó las infracciones y aplicó multas a los propietarios. Además, ordenó la clausura temporal de los locales por representar un riesgo inminente para la salud de los comensales.