Asegurado de EsSalud denuncia que le entregaron resultados de una ecografía de mamas en lugar de su examen de rodilla

Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en una situación insólita. Juan Chumbipuma, asegurado de EsSalud, denunció públicamente que el policlínico Juan José Rodríguez Lazo, en Chorrillos, le entregó por error los resultados de una ecografía de mamas, pese a que él se había realizado una evaluación de rodilla.

El paciente detalló que la ecografía se efectuó con normalidad y que, horas después, regresó para recoger su informe. Sin embargo, al revisarlo encontró un diagnóstico sin sentido para su caso.

“Grande fue mi sorpresa al leer los resultados: decía ecografía de mama bilateral. Más respeto con los asegurados”, reclamó a través de sus redes.

El documento incluso concluía que las “mamas se encontraban ecográficamente conservadas”, algo totalmente ajeno a su atención médica.

Tuvo que repetir el examen

Ante la confusión, Chumbipuma volvió al policlínico para exigir una explicación. Según contó, el error lo obligó a someterse a una segunda ecografía y a reorganizar su horario laboral.

“Tuve que acudir nuevamente, pedir explicaciones y pasar otra vez la ecografía, sacrificando mi tiempo de trabajo”, señaló.

EsSalud pide disculpas

Consultada sobre el caso, EsSalud ofreció disculpas al asegurado y afirmó que se trata de una equivocación puntual. “El policlínico no puede recibir una sanción porque estos casos son hechos aislados producto de un acto médico”, informó la institución.

La entidad también precisó que el informe real de la ecografía de rodilla ya fue corregido y registrado adecuadamente en la historia clínica del paciente. Asimismo, los resultados de la auditoría interna serán remitidos a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.