¿Macabro ritual? Extorsionadores capturados tenían un altar con un “Cristo” sumergido en una copa

En el distrito de Ate, el presidente José Jerí, encabezó un operativo policial que permitió la desarticulación de la organización criminal “El Clan del Norte–Nueva Generación”, una organización delictiva vinculada al sicariato y extorsión.

El operativo policial incluyó el allanamiento de dos inmuebles y la captura de siete personas, todas de nacionalidad venezolana, tres mujeres y cuatro varones.

En el operativo también se incautaron cuatro vehículos, cuatro armas de fuego, municiones de diverso calibre, droga, tres motocicletas y material explosivo.

Macabro hallazgo

En el inmueble donde fueron intervenidos se halló un altar con imágenes espeluznantes, desde adornos como cabezas humanas hasta un crucifijo sumergido en una copa con un líquido transparente.

También se encontraron cuadernos con datos de las personas que serían extorsionadas por parte de los llamados "El Clan del Norte–Nueva Generación”.

Cabe señalar que, durante la intervención, el mandatario destacó los avances obtenidos en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.