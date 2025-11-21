Vecinos de VMT construyen sus propios rompemuelles, pero mototaxistas los destruyen

La escena de esta mañana resume la desesperación en la cuadra 7 de la avenida San Martín, en Villa María del Triunfo: adultos mayores, madres de familia y vecinos de todas las edades reunidos en plena pendiente, obligados a caminar por la pista porque no existen veredas ni zonas peatonales. A solo unos metros, mototaxistas y autos bajan a gran velocidad por una vía donde los atropellos se han vuelto habituales.

Cansados de esperar respuesta municipal, los propios vecinos decidieron actuar. El domingo pasado, reunieron 400 soles, compraron cemento y, con una faena comunitaria, construyeron tres rompemuelles para frenar los accidentes. Sin embargo, al día siguiente, un grupo de mototaxistas retiró los reductores frente a los reclamos de los residentes.

“Nos dijeron que no teníamos permiso, pero tampoco la municipalidad responde a nuestras cartas. Aquí no hay veredas, las motos bajan volando y ya hemos tenido muertos. ¿Qué hacemos mientras tanto?”, reclamó una vecina.

ZONA SIN VEREDAS

La pendiente de la avenida San Martín es pronunciada y funciona como una vía de tránsito rápido. Quienes viven ahí aseguran que, en los últimos años, se han registrado múltiples atropellos, entre ellos la muerte de un niño y el grave accidente de un joven que estuvo semanas en coma.

A ello se suma la inseguridad. Los vecinos afirman que personas extrañas merodean la zona por las noches y que no hay cámaras de vigilancia, pese a que en las cuadras contiguas sí existen.

“Yo no puedo salir sola; camino pegada a la pared, con miedo. Un hombre con capucha ha venido dos veces a mirar las casas. Necesitamos cámaras y rompemuelles, no podemos seguir así”, contó una adulta mayor.

Los residentes han enviado cartas, firmas y solicitudes formales al municipio para pedir reductores de velocidad, veredas y vigilancia. Hasta ahora, no reciben respuesta. Aseguran que solo colocaron los rompemuelles porque la situación se volvió insostenible.

“Aquí no es un capricho. Caminamos por la pista porque no tenemos por dónde más. ¿Cuántos accidentes más tienen que pasar para que se instalen rompemuelles oficiales?”, cuestionó otro vecino.