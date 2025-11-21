Velan restos de niño que falleció tras choque de dos combis en Ventanilla

Un trágico accidente vehicular en el distrito de Ventanilla, Callao, ha dejado a una familia devastada, por la muerte de un niño de 4 años y por otras once personas que resultaron heridas tras el violento choque entre una combi y una miniván.

El trágico accidente ocurrió en la Avenida 225, a la altura del paradero conocido como Reniec, en la zona de Pachacútec.

Según imágenes de las cámaras de seguridad la combi circulaba a excesiva velocidad, presuntamente debido a una presunta falla en los frenos e impactó violentamente contra la otra unidad modelo miniván.

El fuerte impacto provocó que la miniván volcara en la vía, el conductor de la combi se dio a la fuga tras la colisión, mientras que el conductor de la miniván fue detenido.

El menor de edad perdió la vida y su madre quedó con severas heridas. Entre afectados por el accidente se encuentran personas que esperaban transporte en el paradero y un vendedor de golosinas que fue embestido por uno de los vehículos.

PADRE PIDE JUSTICIA PARA SU NIÑO

Esta mañana se velan los resto del niño fallecido en este trágico accidente vehicular. José Ramírez, padre del menor, en medio de un profundo dolor, pide justicia para su hijo y que el responsable pague su delito.

Según su denuncia, la combi circulaba a excesiva velocidad y su conductor manejaba bajo los efectos de alcohol, por eso se dio a la fuga tras el accidente.

Cabe señalar que, cualquier ayuda para la familia la puede hacer al teléfono 902 196 455 ya que no cuentan con los medios para sumir todos los gastos del sepelio y la atención medica de la madre del niño fallecido que también resultó herida en el accidente.