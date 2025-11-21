Sicarios asesinan a mototaxista y huyen tras intensa persecución en VMT: lo que se sabe del ataque

La violencia volvió a imponerse en Villa María del Triunfo. Un mototaxista fue asesinado a tiros en plena vía pública y, minutos después, los sicarios dispararon contra los serenos que intentaron perseguirlos.

El ataque ocurrió entre la avenida El Sol y Pachacútec, donde Cristian Napuri, de 38 años, cambiaba el aceite de su mototaxi. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a él. Uno bajó, se acercó sin decir palabra y descargó la primera serie de disparos.

“Se escucharon como siete tiros. La moto avanzó, dio la vuelta y lo remataron con otros siete disparos”, relató un vecino a Panamericana Noticias.

Tras el asesinato, los pistoleros emprendieron la huida. Un patrullero municipal que circulaba por la zona advirtió la escena y comenzó la persecución. Los agentes avisaron de inmediato a su central, pero en ningún momento recibieron apoyo policial.

Durante la fuga, los delincuentes abrieron fuego contra la camioneta de Serenazgo. Una bala reventó una llanta y otra impactó el radiador, lo que obligó al conductor a reducir la velocidad para comprobar si él o su compañero estaban heridos. “Central, nos han disparado… ¿estás bien?”, se escucha en el registro grabado desde el interior del vehículo.

Ese segundo de duda permitió que los sicarios se perdieran entre el tráfico. Las motos maniobraron entre buses y autos, mientras los agentes quedaban bloqueados por la congestión.

VÍCTIMA TENÍA ANTECEDENTES

La policía llegó minutos después únicamente para cercar la escena del crimen. Según los peritos, el ataque tendría relación con el cobro de cupos por el control de obras en ejecución dentro del distrito. Además, la víctima tenía antecedentes por robo, lesiones, receptación y tráfico de drogas, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. Su madre también fue asesinada en circunstancias similares en 2023.

Pese al riesgo, los dos serenos salieron ilesos y ahora son considerados piezas clave para la investigación.