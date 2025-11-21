Reglaban y marcaban a sus víctimas: Caen miembros de banda delincuencial “Los Buitres del Sur”

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, tras un operativo policial cayeron miembros de la banda delincuencial “Los Buitres del Sur”, en San Genaro y la Campiña, en Chorrillos.

De acuerdo a información policial, estos hampones exigían mil soles a sus víctimas tras haberles realizado labores de reglaje.

El trabajo de inteligencia policial les permitió a los agentes del Depincri llegar y capturar al ciudadano colombiano identificado como Johan Sebastián Muñoz Moncada. El extranjero fue detenido cuando tomaba fotos a una vivienda y a un centro comercial en la zona.

Reglaje a sus víctimas

El delito de reglaje es el acto de vigilancia o seguimiento de una persona para facilitar la comisión de delitos graves como homicidio, robo o secuestro.

La ley sanciona a quienes recopilan información, vigilan o siguen a la víctima con instrumentos como armas, vehículos o teléfonos.

La pena es de tres a seis años de prisión, que se eleva a entre seis y diez años si el responsable es un trabajador del Estado.

Cabe señalar que, otras tres personas fueron intervenidas y también serían parte de la organización criminal.