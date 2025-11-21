Manchay: vecinos atemorizados por dos asesinatos en menos de tres horas en pleno estado de emergencia

Manchay atraviesa uno de sus episodios más violentos del año. En menos de tres horas, dos asesinatos estremecieron a los vecinos la noche del miércoles 19 de noviembre, pese a que la zona permanece bajo estado de emergencia.

El primer ataque ocurrió a las 9:13 p. m., en el cruce de la avenida Víctor Melázquez con la calle 38. Las cámaras de seguridad registraron a Pedro Eslava, de 40 años, caminando hacia su vivienda cuando un sujeto lo interceptó y le disparó tres veces sin mediar palabra. El agresor escapó inmediatamente.

Tres horas después, cerca de la medianoche, otro crimen sacudió al asentamiento humano Portada de Manchay, a solo unas cuadras del primer atentado. En ese punto fue hallado Raúl Taipe Torres, de 35 años, maniatado y con tres impactos de bala.

VIVEN ATEMORIZADOS POR OLA DE INSEGURIDAD

Los vecinos escucharon la ráfaga de disparos y vieron un vehículo huir a toda velocidad. “Se escucharon tres tiros, habrá sido a las doce. Llamamos a Serenazgo, llegaron policías, pero cuando vinieron ya estaba sin vida”, relató un residente a Panamericana Noticias.

La víctima no era reconocida por los moradores, quienes aseguran que el cuerpo fue arrojado en plena vía pública.

La población denuncia que, pese al estado de emergencia, no ven patrullaje constante y sienten que la seguridad no ha mejorado. “Dicen que la policía está patrullando 24/7, pero no se ve nada. Nos sentimos desprotegidos”, reclamó otra vecina.